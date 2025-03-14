Giresun ve Altınordu Belediye Başkanları Ortak Sorunları Görüştü

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'yi misafir etti. Buluşmada, her iki şehrin ortak sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Belediye Başkanı Fuat Köse, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'yi konuk etti. İftar sonrası Belediye Kale Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, güncel konular ve belediyelerin yaptığı çalışmalar konuşuldu.

"Yaptığı başarılı çalışmaların devamını diliyorum"

Başkan Fuat Köse, ziyareti için Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'ye teşekkür etti. Köse, Altınordu Belediyesi ile yakın ilişkiler içerisinde olduklarını ifade ederek, "Ulaş başkanımızla sürekli görüşüyor, birçok konuyu paylaşıyoruz. Yaptığı başarılı çalışmaların devamını diliyorum" dedi.

Başkan Tepe de Köse'yi Altınordu'ya davet ederek, Köse'nin Giresun'da yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini ve oldukça başarılı bulduğunu dile getirdi. Tepe, gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği için Başkan Köse'ye teşekkür etti.