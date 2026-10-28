Giresun Yağlıdere'de dereye devrilen kamyonette sürücü ve bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Giresun Yağlıdere'de dereye devrilen kamyonette sürücü ve bir kişi yaralandı

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet Güllüce köyünde dereye devrildi. Kazada sürücü ile kamyonetteki bir kişi yaralandı ve yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Recep L. idaresindeki 55 FG 747 plakalı kamyonet Güllüce köyünde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kamyonetteki Ali K. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

14,5 kilometrelik yol çalışması tamamlandı

Yağlıdere'de İl Özel İdaresince yürütülen 14,5 kilometrelik sathi kaplama yol çalışması tamamlandı.

İl Genel Meclisi Üyesi Temel Işık, yaptığı açıklamada, Güllüce, Yeşilpınar, Sınır, Hisarcık ve Dereköy köyleri ile Elmabelen-Yazlık grup yolunda sathi kaplama çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmaların tamamlandığını aktaran Işık, emeği geçen kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Eynesil'de öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı gösterisi

Eynesil ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eynesil Anaokulu öğrencileri gösteri yaptı.

İlçedeki spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte 4-5 yaş grubundaki öğrenciler "Vatan Marşı" ile "Ben Türk Çocuğuyum" adlı gösteriyi sergiledi.

Etkinliğe, Eynesil Kaymakamı Recep Hasar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Çınar da katıldı.

Kaynak: AA
112 Acil SağlıkYağlıdereGiresunGüncelSon Dakika

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