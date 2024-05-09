Giresun Yağlıdere\'de Halk Eğitimi Merkezi Kermesi Düzenlendi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından kermes düzenlendi.
Merkez bahçesinde düzenlenen kermesin açılışını, Yağlıdere Kaymakamı Seda Ünlü ve Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Özcan Kır gerçekleştirdi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Elde edilecek gelirin merkezin ihtiyaçlarında kullanılacağını aktaran Bahçekapılı, kurslarda hazırlanan ürünleri ilçe halkıyla buluşturduklarını sözlerine ekledi.
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