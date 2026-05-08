Giresunspor Davasında Hakan Karaahmet'e Yakalama Kararı
Giresunspor Davasında Hakan Karaahmet'e Yakalama Kararı

08.05.2026 22:53
Giresunspor'un eski başkanı Hakan Karaahmet hakkında yakalama kararı çıkartıldı, duruşma ertelendi.

(GİRESUN)- Giresunspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2020-2021 sezonu ile Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonuna ilişkin davada, eski başkan Hakan Karaahmet hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme ayrıca, henüz dinlenmeyen sanıkların zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

Giresunspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2020-2021 sezonu ile Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonuna ilişkin başlatılan ve dönemin kulüp başkanı Hakan Karaahmet ile yönetimi tarafından kulübün zarara uğratıldığı iddialarını kapsayan dava, bugün Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.




İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği müfettişleri tarafından 26 Ekim 2022 tarihinde başlatılan inceleme kapsamında, 8 Ağustos 2020 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki işlemler mercek altına alındı. İnceleme sonucunda hazırlanan denetim raporunun savcılığa sunulmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamenin Asliye Ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle dava açıldı.



Soruşturma sürecinde hazırlanan farklı dosyaların da birleştirilmesiyle dava, Giresun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı.



SÜPER LİG DÖNEMİNE İLİŞKİN DAVA, GİRESUNSPOR BAL'A DÜŞMESİNE RAĞMEN DEVAM EDİYOR
Giresunspor'un Süper Lig'e yükseldiği ve Süper Lig'de mücadele ettiği döneme ilişkin başlayan dava süreci devam ederken, kulüp geçen süreçte önce TFF 1. Lig'e, ardından TFF 2. Lig'e, sonrasında TFF 3. Lig'e düştü. Giresunspor, bu sezon TFF 3. Lig'den de düşerek Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.
Giresun Adliyesi'nde bugün saat 14.00'te başlayan duruşmada, kulüpte daha önce yöneticilik yapmış çok sayıda isim sanık sıfatıyla ifade verdi. Hazır bulunan sanıkların savunmalarının yanı sıra, iddialara konu dönemde kulüpte çalışan 3 tanık da mahkeme heyeti tarafından dinlendi.





Mahkeme heyeti, verilen karar arasının ardından ara kararını açıkladı. Heyet, henüz dinlenmeyen sanıkların zorla getirilmelerine karar verirken, hakkında daha önce zorla getirilme kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu belirtilen Giresunspor eski Başkanı Hakan Karaahmet hakkında ise bu kez yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Karaahmet'in bulunduğu Amerika'da konsolosluk aracılığıyla ifade vermek üzere mahkemeden istinabe talebinde bulunduğu öğrenilirken, mahkeme buna rağmen yakalama kararı verilmesine karar verdi.






Mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Temmuz tarihine erteledi.
Kaynak: ANKA

