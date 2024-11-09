Giresunspor İçin Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Giresunspor İçin Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü Düzenlendi

Giresun'da gerçekleştirilen 'Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü'nde Giresunspor'a destek mesajları verildi. Belediye Başkanı Fuat Köse ve Kulüp Başkanı Emin Eltuğral, takımın mevcut durumu ve geleceği hakkında konuştu.

09.11.2024 18:24
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(GİRESUN) - 2. Lig'de mücadele eden Giresunspor için düzenlenen "Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü"nde konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Giresunspor ve Giresun hak ettiği yerde değildir. Biz bu takıma sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz" dedi.

Giresun Belediyesi tarafından Giresunspor için Debboy mevkiinde başlayan yürüyüşe Giresunspor Kulüp Başkanı Emin Eltuğral, yönetim kurulu, teknik direktör Metin Aydın, futbolcular, kulüp personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Giresunspor taraftarı katıldı. Yeşil Beyazlı taraftar, cadde boyunca yaptığı tezahüratlarla Giresunspor'a sahip çıkılmasını istedi.

Atatürk Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonrası konuşan Giresunspor Kulüp Başkanı Emin Eltuğral, son maça kadar savaşacaklarını ve vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Eltuğral, "Daha başarılı ve güçlü bir Giresunspor sağlamaya çalışıyoruz. Onun için buradayız. Tüm Giresunluların Giresunspor'un arkasında olduğuna inanıyorum. O cesaretle mücadele ediyoruz. Memleket aşkı olan Giresunlu gençlerle Giresunspor'un geleceğini inşa ediyoruz. Ben onlara sonuna kadar inanıyorum. Sözümü Sultan Alpaslan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Savaşmayı çok seviyorum, çünkü sonunda zafer var diyor. Biz de savaşmaya devam edeceğiz çünkü sonunda zafer var" ifadelerini kullandı.

Başkan Köse ise şunları söyledi:

"Futbolcularımız Giresunspor'un kahraman savaşçıları. Öncelikle Giresunspor ve şehrin insanının birlikte olmasını sağlamak için böyle bir yürüyüş düzenledik. Şu eksikliği hissediyoruz, eskiden Giresunspor'un maçları daha kalabalık olurdu. O coşkuyu yaşatan, yaşayan çok abilerimiz ve genç kardeşlerimiz var. Giresunspor'da şu anda ekonomik şartların ağır olduğu zor bir dönem var. 12'nci  oyuncu olarak biz de katkı sağlamalıyız. Giresunsporlu herkesi Giresunspor ile olmaya davet ediyorum. Giresun Belediyesi ve Giresunspor bu şehrin en büyük değerleridir. Giresunspor ve Giresun hak ettiği yerde değildir. Bunun da müsebbibi biz değiliz. Bizler birlikte olduğumuzda başaramayacağımız bir şey yoktur. Ben birliktelik mesajı veriyorum. Hep birlikte olmalıyız. Gençlerimize başarılar diliyorum. Büyük bir sorumluluk aldılar. Onların hep yanında olmaya çalıştım, yanında da olacağım. Giresunsporlu herkesi maça davet ediyorum. Biz bu takıma sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresunspor İçin Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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