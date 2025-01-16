Girişimci Kadın, İşitme Engelli Kadınları İstihdam Eden Mantı İşletmesi Kurdu - Son Dakika
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Girişimci Kadın, İşitme Engelli Kadınları İstihdam Eden Mantı İşletmesi Kurdu

Gaziantep'te işaret dili eğitmeni Seda Gözegir, depremin ardından kurduğu mantı işletmesinde işitme engelli kadınlara istihdam sağlıyor. Kendi atölyesinde üretime başlayan Gözegir, şimdi ekibini genişleterek daha fazla engelli kadına iş imkanı sunmayı hedefliyor.

16.01.2025 22:05
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Girişimci kadın, kurduğu mantı işletmesinde işitme engelli kadınları istihdam ediyor

İşaret dili eğitmeni girişimci kadın, işitme engelli kadınlarla mantı üretimi yapıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te görev yaptığı Halk Eğitim Merkezi'nin depremde ağır hasar almasıyla yeni iş arayışına giren işaret dili eğitmeni girişimci Seda Gözegir, Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde kurduğu mantı işletmesinde işitme engelli kadınlara istihdam sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden önce 3 yıl boyunca Şahinbey ilçesindeki Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi'nde işaret dili eğitmeni olarak görev yapan Seda Gözegir, büyük depremlerde görev yaptığı merkezin ağır hasar alması sonucu farklı iş arayışlarına başladı. Evde kendi imkanlarıyla kurduğu atölyesinde mantı üretimi yapmaya başlayan Gözegir, evde ürettiği mantıları sosyal medya üzerinden satmaya başladı.

Önce mantı atölyesi kurdu sonra engelli kadınlara istihdam sağladı

Mantı üretiminde kendisini geliştiren Gözegir, daha sonra ise bir arkadaşının tavsiyesiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında girişimci kadınlara yönelik kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi'ne başvurdu. Merkezde kurduğu mantı işletmesinde tek başına üretime başlayan Gözegir, kısa bir süre içerisinde kendi işinin patronu oldu. Zamanla üretim kapasitesini artıran Gözegir, daha önce görev yaptığı Halk Eğitim Merkezi'nde işaret dili ile eğitim verdiği işitme engelli kadınlardan 3 kişilik bir ekip oluşturdu. İşitme engelli kadınlarla omuz omuza vererek mantı üretim kapasitesini her geçen gün iyice artıran Gözegir, işletmesini daha da büyüterek hem daha çok engelli kadına istihdam sağlamayı hem de üretim kapasitesini daha fazla büyütmeyi hedefliyor.

"Eğitim Merkezi'nde işaret dili eğitmeni olarak görev yapıyordum"

İşaret dili eğitmeni olduğunu belirten Gözegir, "Daha önce Şahinbey ilçesindeki Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi'nde işaret dili eğitmeni olarak görev yapıyordum. Depremde binamız ağır hasar aldığı için yıkım kararı alındı. İşimin sonlanması beni üretime sevk etti. Evde mantı üretmeye başladım. Mantı yapımını iyice geliştirdim. Artık eve sığmaz duruma geldim. Daha sonra yolum bir arkadaşım aracılığıyla KAGİDEM ile kesişti. KAGİDEM'de üretimlerim evdekinden çok daha farklı boyutlara ulaştı. Hem eğitim yönünden hem de satış, pazar alanı ve bununla birlikte bize ücretsiz olarak çeşitli imkanlar sağlandı. Bu durum bizi çok farklı boyutlara taşıdı. Daha sonra işitme engellilerle çalışma fikri kafamızda oluştu. Buda bizim için çok büyük zenginlik oldu. İşime çok artılar kazandırdı. Daha önce işitme engellilere yönelik eğitim alanında projelerimiz ve çalışmalarım vardı. Şimdi biz onu ticari alanda geliştirmeye devam ediyoruz. Aynı istihdamı ticari alanda sağlama çabasıyla yolumuza devam edeceğiz. Bu işletme daha çok işitme engelli kadınlara istihdam sağlaması için çok büyük bir projeye imza atmış olduk" dedi.

"Şu anda haftalık 100 kilo kadar üretimimiz var"

İşitme engelli kadınlarla birlikte engelleri aşıp başarı basamaklarını adım adım çıkarak hayalindeki projeyi hayata geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Gözegir, "Evdeki üretim ile merkezdeki üretim arasında kıyaslanamayacak kadar fark var. Şu anda haftalık 100 kilo kadar üretimimiz var. Ürettiğimiz mantıların neredeyse hepsini satıyoruz. Bu satışta bütçemize çok güzel katkı sağlıyor. Hedefimiz bu geleneksel lezzeti sağlıklı bir şekilde bozmadan yenilikçi üretim ile birleştirip, endüstriyel bir şekilde ileriye doğru taşımak. Bununla beraber restoranlar zinciri kurarak ürettiğimiz ürünleri hizmete sunmak" şeklinde konuştu.

Çalışma arkadaşlarını işitme engelli kadınların olduğu bir ekipten oluşturduğunu belirten Gözegir, "Ben ilk önce yola tek başıma çıktım ve tek başıma üretim yapıyordum. Daha sonra işitme engelli kadınların da desteği ve yardımıyla ekibimizi büyüttük. Şu anda 4 kişilik ekiple üretim yapıyoruz. Ekip sayısını ve üretim kapasitesini daha büyütmek istiyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne, Gaziantep Sanayi Odası'na ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girişimci Kadın, İşitme Engelli Kadınları İstihdam Eden Mantı İşletmesi Kurdu - Son Dakika

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