Girişimci Kadınlar Projelerini Yarıştırıyor - Son Dakika
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Girişimci Kadınlar Projelerini Yarıştırıyor

Girişimci Kadınlar Projelerini Yarıştırıyor

KADEM'in düzenlediği programda 31 kadın girişimci projelerini geliştirmek için yarışıyor.

17.09.2024 17:50
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Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) düzenlenen "İnovasyonda Kadın Programı"na katılmaya hak kazanan girişimci kadınlar projelerini yarıştırıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, KADEM'in girişimci kadınlara destek olmak ve rehberlik etmek amacıyla başlattığı İnovasyonda Kadın Programı'na bu yıl iki ayrı kategoride 31 kadın girişimci katılmaya hak kazandı.

16-22 Eylül tarihleri arasındaki Girişimcilik Kampı için 320 aday arasından hak kazanan kadınlar, bir hafta boyunca eğitim alacak ve profesyonel bir ekip tarafından, şirket kurma ve projelerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri eğitimler verilecek.

Ayrıca ulusal ve uluslararası projelere başvuru mentörlüğü ile dijital gazetelerde fotoğraf-video tanıtım olanakları tanınacak. Kamp süresince adaylar; belirli finans, satış, pazarlama, müşteri yönetimi uygulamalarına ücretsiz erişebilecek.

Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleriyle seçilen 6 başarılı girişimci adayına, bir yıl içinde belirtilen şartları sağlaması halinde, toplamda 1 milyon lira para ödülü verilecek.

Fikir aşaması ve ön kuluçka kategorisi ile kuluçka kategorisinde birincilik ödülü 225 bin, ikincilik ödülü 175 bin, üçüncülük ise 100 bin olacak. Birincilere ayrıca uluslararası önemli girişimcilik etkinliklerinden birine katılım desteği de verilecek.

Ödül alan girişimciler, 22 Eylül Pazar günü saat 12.00'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Bugüne kadar 16 kadın kendi şirketini kurdu

KADEM İnovasyonda Kadın Kampı'nda her sene girişimcilere, açık ofis ve prototipleme atölyesini ücretsiz kullanım, girişimcilerle tecrübe paylaşımı ve yatırım fonlarına erişim imkanı sağlanıyor. Ayrıca girişimci kadınlara proje çalışmaları için ilk 1 yıl, ofis ve atölye desteği veriliyor.

2015 yılından bu yana devam eden KADEM İnovasyonda Kadın Programı'na bugüne kadar 2 binin üstünde kadın girişimci başvurdu. 200'den fazla kadın girişimci eğitim kamplarına katıldı. Bu girişimcilerden 16'sı şirketini kurarken 6 kadın girişimci yatırım aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan girişimciler, önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Demokrasi, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girişimci Kadınlar Projelerini Yarıştırıyor - Son Dakika

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