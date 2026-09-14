Girit açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 25 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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Girit açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 25 kişiden haber alınamıyor

Girit açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 25 kişiden haber alınamıyor
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Yunanistan'ın Girit adasının güneyindeki Gavda adasının yaklaşık 38 deniz mili açığında içinde en az 77 kişinin bulunduğu bir göçmen teknesi alabora oldu. Yetkililer 52 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin bilincinin kapalı olduğunu ve en az 25 kişiden haber alınamadığını belirtti.

ATİNA, 14 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'ın Girit adasının güneyindeki Gavda adasının yaklaşık 38 deniz mili açığında içinde en az 77 kişinin bulunduğu bir göçmen teknesi alabora oldu.

Yunanistan'ın ulusal kanalı ERT'nin pazar gecesi bildirdiğine göre Yunan yetkililer, teknenin batmasının ardından büyük bir arama kurtarma operasyonunun başlatıldığını ve 52 kişinin kurtarıldığını belirtti. 1 kişinin bilincinin kapalı olduğu, en az 25 kişiden de haber alınamadığı kaydedildi.

Kurtarma operasyonuna, Yunan Sahil Güvenliği ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'na (Frontex) ait çok sayıda geminin yanı sıra Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter ve Frontex'e ait bir uçak da katılıyor.

Teknenin alabora olduktan sonra battığı bildirilirken Yunan yetkililer, teknenin türü veya teknedekilerin uyrukları hakkında bilgi vermedi.

Yunanistan'ın en güneyinde bulunan yerleşime açık Gavda adası, Libya Denizi'nde Girit'in güneyinde yer alıyor. Adanın güney suları, Kuzey Afrika'dan Yunanistan'a ulaşmak isteyen göçmen tekneleri tarafından sık sık kullanılıyor.

Arama çalışmalarının pazar gecesi itibarıyla devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Girit açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 25 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girit açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 25 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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