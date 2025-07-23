Yunanistan'daki Girit Adası'nın kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, Türkiye saati ile (TSİ) 16.26'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Girit Adası'nın kuzeybatısındaki Küçük Çuha Adası'na 21 kilometre mesafede, denizdeydi.
Sarsıntı, yüzeyin yaklaşık 58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Son Dakika › Güncel › Girit Adası'nda 5,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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