Girit'te Fabrika Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika
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Girit'te Fabrika Yangını: 1 Yaralı

23.07.2026 20:30
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Girit Adası'ndaki bir fabrikada çıkan yangında, sahibi ağır yaralandı. Yangının nedeni bilinmiyor.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda, Hanya iline bağlı Livadia bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Girit Adası'nın Hanya ilinin Livadia bölgesindeki bir fabrikada akşam saatlerinde yangın çıktı.

Tekneler için polyester malzeme üreten fabrikanın sahibi depo bölümünde çıkan yangını hortumla söndürmeye çalışırken patlama meydana geldi.

Vücudunun büyük bölümü yanan fabrika sahibi ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının ve patlamanın sebebi ise henüz belirlenemedi.

Kaynak: AA

Girit Adası, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girit'te Fabrika Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika

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