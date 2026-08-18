Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler - Son Dakika
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Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler

Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler
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İzmir'den Doğu Karadeniz'e giden 15 kişilik dağcı grubu, 3 bin 331 metre rakımlı Abdal Musa Dağı'nın buzul göllerinde yüzdü. Ekip, zorlu parkurları yürüyerek tarihi ve doğal güzellikleri keşfetti.

İzmir’den yola çıkan, aralarında akademisyen, iş insanı ve profesyonel dağcıların yer aldığı Yol Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, Doğu Karadeniz’in zirvelerinde tırmanış, gezi ve kamp turu düzenledi.

3 BİN METREYE TIRMANIP BUZUL GÖLLERİNDE YÜZDÜLER

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yer alan Abdal Musa Dağı eteklerindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Anabasis Yolu, Örümcek Ormanları ile Krom Vadisi ve İmera rotasında kilometrelerce yürüyüş yapan gruptakiler, el değmemiş doğal güzellikleri keşfetti.

Hava sıcaklığına rağmen etekleri karla kaplı, 3 bin 331 metre yüksekliğindeki Abdal Musa Dağı’na tırmanan doğaseverler, buradaki buzul göllerine girerek yüzdü. Göl ve çevresinde oluşan seyirlik manzaralar dron kamerasıyla görüntülendi. Anıt ağaçlarıyla ünlü Örümcek Ormanları ve tarihi İmera yerleşimini de gezen grup, yaylaların serinliğinde kamp yaptı. Geçmişte Türk, Rum ve Ermeni toplulukların birlikte yaşadığı, camiler, kiliseler ve tarihi maden kalıntıları barındıran açık hava müzesi niteliğindeki tarihi Süleymaniye bölgesini de yakından ziyaret eden yaklaşık 15 kişilik ekibin gezi, tırmanış ve kamp programı, Bayburt’taki Baksı Müzesi ile Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ziyaretleriyle tamamlandı.

Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler

''HEM PARKUR HEM DE DOĞA OLAĞANÜSTÜ GÜZEL''

İzmir Yol Dağcılık Spor Kulübü üyelerinden Zeki Varol, doğada yürüyüş yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “İzmir’den yola çıktık. Önce Anabasis Yolu’nu yürüdük. Daha sonra da Krom Vadisi ile İmera Manastırı arasında yürürdük. Kampımızı Artabel Gölleri’nin altındaki 2 bin 400 metredeki kamp alanında yaptık. Örümcek Ormanı’na gideceğiz. Yaklaşık 2 saatlik normal bir yürüyüş temposuyla göle ulaştık. Hem parkur hem de doğa olağanüstü güzel. Bölgeyi bu sürede iyi bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Doğada olmaktan ötürü çok mutluyuz” dedi.

Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler

''YENİ YERLER KEŞFETMEYİ SEVİYORUZ''

Kulüp üyesi Selda Ketenci de yeni yerler keşfetmeyi sevdiğini belirterek, “Bu bölgeye ilk defa geliyoruz. 15 kişilik grupla geldik. Bölgede üçüncü günümüz ve bugün Artabel Gölü’ndeyiz. Farklı bir coğrafyadayız. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Yeni yerler görmeyi ve keşfetmeyi çok seviyoruz. Diğer yerlere göre daha az görülen bir yer. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyorum” diye konuştu.

Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler

''MUHTEŞEM BİR COĞRAFYA''

Aydın’dan gelen Hümeyra Yıkılmaz ise buzul gölünde yüzmekten keyif aldığını ifade ederek, “Bu bölgeye ilk seyahatim oldu. Muhteşem bir coğrafyası ve havası var. Hırçın dağlardan yürüyerek geldik. Harika bir buzul gölü var. Yüzmek çok keyifliydi. Tüm yorgunluğumuzu aldı. Herkesin bu havayı teneffüs etmesini tavsiye ediyorum. Ülkemizin her yeri gibi burası da çok güzel” diye konuştu.

Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler

''SOĞUK AMA MÜKEMMEL BİR SU''

Üyelerden İbrahim Kardeşler de “Burasının rakımı 3 bin metre. Artabel Göllerinden birindeyiz. Suya girdik. Çok soğuk ama mükemmeldi. Buraya gelip suya girmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: DHA

Doğu Karadeniz, Toros Dağları, Abdal Musa, Gümüşhane, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler - Son Dakika

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