Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi - Son Dakika
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Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi
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Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Acun Ilıcalı, Başkan Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı locası için açtığı davada istediği sonucu aldı. Mahkeme, locanın Ilıcalı'ya iade edilmesine ve 2026-2027 futbol sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılmasının veya devredilmesinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verdi.

Fenerbahçe'de sezon başında dikkat çeken bir loca gelişmesi yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın aldığı karar doğrultusunda eski yönetici Acun Ilıcalı'ya ait loca geri alındı. Ilıcalı, yaşanan gelişmenin ardından konuyu yargıya taşıyarak locasının kendisine iade edilmesi için dava açtı.

MAHKEMEDEN ILICALI LEHİNE KARAR

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda locanın Acun Ilıcalı'ya iade edilmesine karar verdi. Ayrıca locanın 2026-2027 futbol sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılması veya devredilmesi ihtiyati tedbir yoluyla engellendi. Kararın ardından Acun Ilıcalı, locasını kullanma hakkını yeniden elde etti.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına seçilmesinin ardından Chobani Stadyumu'ndaki locaların kiralama bedellerini incelemeye almıştı. Yapılan incelemelerin ardından bazı locaların ücretleri arasında ciddi farklılıklar bulunduğu belirtilmiş ve Acun Ilıcalı'nın sahanın tam ortasında bulunan locası iptal edilmişti. Yönetim, söz konusu locayı “Fenerbahçe Başkanlık Locası” haline getirerek bundan sonra, ücretini ödemek şartıyla, görevdeki Fenerbahçe başkanına tahsis etme kararı almıştı. Acun Ilıcalı da o dönem locasının elinden alındığını doğrulamıştı.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aslan Aslan :
    acunun locasına mı çökmüş aziz :)) 3 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Sizin koltuk kapma yarışınız ekmek derdinde olan bu milleti hiç ilgilendirmez 0 1 Yanıtla
  • caps lock caps lock:
    Okuyup ekmek derdine düşmeselerdi oe. Yada beynini geliştirselerdi ticaret yapsalardı. hayret ya ekmekte ekmek. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi - Son Dakika
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