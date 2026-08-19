Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Fenerbahçe'de sezon başında dikkat çeken bir loca gelişmesi yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın aldığı karar doğrultusunda eski yönetici Acun Ilıcalı'ya ait loca geri alındı. Ilıcalı, yaşanan gelişmenin ardından konuyu yargıya taşıyarak locasının kendisine iade edilmesi için dava açtı.

MAHKEMEDEN ILICALI LEHİNE KARAR

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda locanın Acun Ilıcalı'ya iade edilmesine karar verdi. Ayrıca locanın 2026-2027 futbol sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılması veya devredilmesi ihtiyati tedbir yoluyla engellendi. Kararın ardından Acun Ilıcalı, locasını kullanma hakkını yeniden elde etti.