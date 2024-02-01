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Girlevik Şelalesi Dondu, Görenler Hayran Kaldı - Son Dakika
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Girlevik Şelalesi Dondu, Görenler Hayran Kaldı

Girlevik Şelalesi Dondu, Görenler Hayran Kaldı

Erzincan'da bulunan Girlevik Şelalesi, geceleri yaşanan soğuk havayla birlikte buz tuttu. Şelalenin donması sonucu ortaya çıkan 2 metre uzunluğundaki buz sarkıtları, ziyaretçilerin ilgisini çekti ve hayranlık uyandırdı. Şelale, yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise oluşan buz sarkıtlarıyla her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

01.02.2024 00:28
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Girlevik Şelalesi dondu, görenler hayran kaldı

ERZİNCAN - Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, geceleri yaşanan soğuk havayla birlikte buz tuttu. Ortaya çıkan görüntü ise görenleri kendine hayran bıraktı.

Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi kısmen dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 2 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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