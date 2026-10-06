Girne açıklarında batan gemide bir naaş daha bulundu, kayıp sayısı 5'e indi - Son Dakika
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Girne açıklarında batan gemide bir naaş daha bulundu, kayıp sayısı 5'e indi

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Girne açıklarında batan gemide bir naaş daha bulundu, kayıp sayısı 5\'e indi
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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Naaşın kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken kayıp olarak aranan kişi sayısı 5'e düştü.

(ANKARA) - Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Son gelişmeyle kayıp olarak aranan kişi sayısı 5'e düştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir naaşın daha bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla inceleme ve kimliklendirme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla kazanın ardından kayıp olarak aranan kişi sayısının 5'e düştüğü belirtildi.

Kaza 30 Ağustos 2026 pazar günü öğle saatlerinde meydana gelmişti. Filo Jet adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış; limana geri dönmeye çalışırken alabora olup batmıştı. Gemideki 239 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: ANKA
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