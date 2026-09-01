Girne Açıklarındaki Gemi Kazasında Ölen Hüseyin Özdemir Mersin'in Silifke İlçesinde Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Girne Açıklarındaki Gemi Kazasında Ölen Hüseyin Özdemir Mersin'in Silifke İlçesinde Son Yolculuğuna Uğurlandı

Girne Açıklarındaki Gemi Kazasında Ölen Hüseyin Özdemir Mersin\'in Silifke İlçesinde Son Yolculuğuna Uğurlandı
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KKTC Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na giden katamaran tipi yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı, 20 kayıp yolcusu ise aranıyor. Özdemir'in eşi Şerif Özdemir de kayıplar arasında.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında yaşamını yitiren Hüseyin Özdemir, Mersin'in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in eşi Şerif Özdemir ise kayıp olarak aranıyor.

KKTC Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

Kazada hayatını kaybedenlerden Hüseyin Özdemir'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin'e getirildi, buradan da kara yoluyla Silifke ilçesinin Nuru Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki cenazeye Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Özdemir'in yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hüseyin Özdemir'in gemiye birlikte bindiği eşi Şerif Özdemir'in ise kayıp olarak arandığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Girne Açıklarındaki Gemi Kazasında Ölen Hüseyin Özdemir Mersin'in Silifke İlçesinde Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girne Açıklarındaki Gemi Kazasında Ölen Hüseyin Özdemir Mersin'in Silifke İlçesinde Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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