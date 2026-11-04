Girne'de batan gemide ölen 27 kişinin aileleri sorumlular hakkında suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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Girne'de batan gemide ölen 27 kişinin aileleri sorumlular hakkında suç duyurusu yaptı

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Girne'de batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden 27 kişinin aileleri, Mersin'de savcılığa suç duyurusu yaptı. Avukatlar, sefer kararından itibaren tüm sorumluluk sürecinin ortaya çıkarılmasını, delillerin korunmasını ve Türkiye ile KKTC arasında adli işbirliğini istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları Mersin'de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Akdeniz ilçesindeki Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen aileler ve avukatları, kaybettikleri yakınlarının fotoğrafları ve taşıdıkları dövizlerle, yaşanan olaya tepki göstererek sorumluların hesap vermesini istedi.

Avukat Berkan Aydoğan, burada yaptığı açıklamada, başvurularının amacının, geminin o sefere çıkarılmasına kadar uzanan bütün karar ve sorumluluk sürecini ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Olayla ilgili her bir kişinin görevinin, yetkisinin, bildiği risklerin, aldığı kararların ve varsa yerine getirmediği yükümlülüklerin somut delillerle ortaya çıkarılmasını istediklerini belirten Aydoğan, "Amacımız bu değerlendirme yapılırken delillerin kaybolmaması ve Türkiye'deki sorumluluk bağlantılarının araştırılmadan bırakılmamasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürütülen adli süreci biliyor ve takip ediyoruz. Bu süreci yok saymıyoruz." diye konuştu.

Aydoğan, Türkiye ve KKTC makamları arasında etkili adli işbirliği kurulmasını, mevcut dosyaların kişi ve fiil kapsamının belirlenmesini istediklerini söyledi.

Geminin neden battığını, o son dakikalara nasıl gelindiğini öğrenmek istediklerini ifade eden Aydoğan, bu amaçla şirketlerin olay tarihindeki sicil ve temsil kayıtlarının, bakım ve onarım belgelerinin, teknik raporlarının, denetim kayıtlarının, şirket yazışmalarının, sefer ve haberleşme verilerinin gecikmeden korunmasını ve incelenmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının yargılamanın Türkiye'de yapılmasını istediğini kaydeden Aydoğan, şöyle konuştu:

"Yapacağımız bu hak aramasında elimizin güçlenmesi için hiç değilse bize bilgi verilmesini istiyoruz. Bilgi de verilmiyor. Soruşturma inanılmaz yavaş devam ediyor. Yapacağımız suç duyurusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığında bizim bu dosyamızı burada açmak isterse bir sürü done verdik. Çok rahat bir şekilde bu dosyayı bugün Mersin'de soruşturmadan kovuşturmaya döndürecek bütün verileri verdik. Birinci, ikinci kaptan, mürettebat ve genel direktör orada yargılanıyor. Bizim burada başlattığımız işlemlerin onlarla bir alakası yok."

Avukat Yusuf Gümüş de yaşanan olayın kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğine işaret ederek, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Batan gemide hayatını kaybeden Özgür Gönül'ün babası Gökmen Gönül de oğlunun kendi mezarında olmadığını düşündüğünü ifade ederek, fethi kabir istediklerini belirtti.

Batan gemide kaybolan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nun babası Salim Hilaloğlu da kızının 66 gündür bulunamadığını söyledi.

Diğer aile yakınları da yargılamanın Türkiye'de yapılmasını istedi.

Açıklamanın ardından aileler avukatlarıyla Mersin Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Girne'deki gemi kazası

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA
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