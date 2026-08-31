Girne'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu - Son Dakika
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Girne'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu

Girne\'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu
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Yat işletmecisi, hava koşullarının elverişsiz olduğunu ve geminin seferinin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Girne açıklarında dün yolcu gemisinin alabora olmasının ardından olaya ilk müdahalede bulunanlardan yat işletmecisi Fırat Gencer, yaşananları anlattı. Fırat Gencer, şunları söyledi:

"İLK GİDENLERDEN BİRİYDİK"

"Bir deniz otobüsü, maalesef önünün kırılması sonucu battı. Bunu ilk gören kişi ben oldum. Buradan, açımdan görünüyordu. Can salları patladığı anda, turuncu turuncu gözüktüğünde bir sıkıntı olduğunu görüp hemen sahil güvenlikten bilgi almaya çalıştım. Onlar da bilgisi olmadığını söylediler. Bir haber gelmedi ama bir dakika içinde geri döndüler. Evet, bir yardım çağrısı olduğunu ancak ne olduğunu tam bilemediklerini söylediler. Biz bu arada Sahil Güvenlik ile şurada duran kendi teknelerimle birlikte ilk gidenlerden biriydik.

"HERKES YARDIM İÇİN ÇIĞLIK ATIYORDU"

Arkamdan Sahil Güvenlik hemen geldi. Sudaki yaralıları ve çocukları, aileleri, yaşlıları almaya başladık. Batık geminin üstünde duran insanlara müdahale ettikçe onlar güvendeydi. Sonra can sallarının içinde duran küçük çocukları ve yaralıları alarak kıyıya döndük. Bu esnada diğer arkadaşlar, yardım çağrımıza cevap veren diğer turizm limanındaki yat işletmecileri gelerek diğer yolcuları da tahliye ettiler. Ama maalesef herkesi kurtaramadık diye düşünüyorum. Çünkü kayıplar var. Görgü tanıkları, insanların içeriden çıkamadığını ve sıkışıp kaldıklarını söylediler. Herkes yardım için çığlık atıyordu, düdük çalıyordu. Elimizden geleni yaptık."

"10 DAKİKA SONRA BATSAYDI KİMSE GÖRMEYECEKTİ"

KKTC'de ilk defa böyle facia yaşandığını söyleyen Gencer, gemideki yolcuların uyarılarının dikkate alınmadığını kaydetti. Gencer, şöyle konuştu:

"Zaten bütün kamera görüntülerini insanlar görecektir. Ben yılların kaptanı olarak söyleyebilirim bunu, uygun bir hava değildi. Çıkmaması gerekiyor. Hava raporlarında bu havayı vermeyebilir ama bir kaptan denize çıktıktan sonra havanın müsait olmadığını görüp geri dönmek durumundaydı. Ama bunu yapmak yerine gitmeyi tercih ettiler. Bir saat gittikten sonra zaten hava kuzeyden olduğu için Türkiye'ye ulaştıktan sonra havanın düşeceğini düşündüler. Ama maalesef onu başaramadılar. Allah'tan yakında oldu ve olayı gördük. Yoksa 10 dakika sonra batsaydı kimse göremeyecekti, kimse sesini duymayacaktı ve çok çok daha fazla can kaybı olacaktı. Ölenlere Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Diyecek başka hiçbir şeyim yok. Üzgünüz, yani çok üzgünüz. Keşke yaşanmasaydı."

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girne'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu - Son Dakika

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