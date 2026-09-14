Girne\'deki batıkta arama yapan OPTIMUS PRIME gemisi çalışmalara başladı, Üstel yerinde inceledi

(ANKARA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili yürütülen arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, özel donanımlı OPTIMUS PRIME gemisinin batık alanda çalışmalara başladığını açıkladı. Üstel, "Kayıplarımıza ulaşabilmek için denizden, havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar sonuç alıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü batmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Girne açıklarındaki batık alanında çalışmalarına başlayan özel donanımlı OPTIMUS PRIME gemisine çıkarak arama faaliyetlerini yerinde inceledi ve açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından kayıplarımıza ulaşmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. İlk günden itibaren TCG ALEMDAR ve TCG IŞIN, sahip oldukları güçlü teknik imkanlar ve deneyimli ekipleriyle son derece önemli görevler üstlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerimizin kahraman personeli, büyük bir özveriyle gece gündüz çalışmış, denizin yüzlerce metre altında son derece zor şartlarda yürütülen aramalara çok kıymetli katkılar sağlamıştır. Kendilerine halkımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Arama çalışmalarına katılmak ve destek vermek üzere dün Türkiye'den gelen özel donanımlı OPTIMUS PRIME gemisi de batık alanına ulaşmış ve çalışmalarına başlamıştır.

"SU ALTI ROBOTLARIYLA ÇALIŞAN ARAŞTIRMA GEMİSİ"

Bugün Başbakan Yardımcımız Fikri Ataoğlu ile birlikte OPTIMUS PRIME gemisine çıkarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Yetkililerden, operasyonun son durumu, geminin teknik imkanları ve bundan sonraki aşamalar hakkında ayrıntılı bilgi aldık. OPTIMUS PRIME, derin su araştırmalarında kullanılan, açık denizde konumunu hassas biçimde koruyabilen ve uzaktan kumandalı su altı robotlarıyla çalışabilen bir araştırma ve inceleme gemisidir. Türkiye'deki çok önemli deniz altı projelerinde görev üstlenen gemi, bu alanda önemli bir teknik deneyime sahiptir. Çalışmalara dahil edilen gemi, son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip, dünyadaki sayılı gemilerden biridir. Geminin sahip olduğu teknik imkanlar sayesinde enkazın daha önce ulaşılamayan noktalarına erişilmesi, iç bölümlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi ve hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak kapsamlı bir çalışma yürütülmesi mümkün olacaktır. Enkazın her bölümü büyük bir titizlikle incelenecek ve bu çalışma eksiksiz biçimde gerçekleştirilecektir. Bu yeni aşamada, arama çalışmalarının daha ileri bir noktaya taşınmasını ve en kısa sürede kayıplarımıza ulaşabilmeyi umut ediyoruz.

Devletimiz ilk günden itibaren olduğu gibi bugün de kayıplarından vazgeçmiş değildir. Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde bütün imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz. Denizden, havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar sonuç alıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir. Yürütülen çalışmalar ve elde edilen gelişmeler hakkında halkımız ve kayıp aileleri adım adım bilgilendirilecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kayıp ailelerimizin acısını ve bekleyişini yürekten paylaşıyoruz. Devletimiz bütün kurumlarıyla sahadadır. Umudumuzu koruyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."