Gironde Yangınında Yağmalama Olayları: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Gironde Yangınında Yağmalama Olayları: 4 Gözaltı

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Fransa'nın Gironde bölgesindeki yangın sonrası tahliye edilenlerden 4 kişi yağmalamadan gözaltına alındı.

Fransa'da binlerce kişinin tahliye edildiği ve günlerdir devam eden Gironde yangını bölgesinde yağmalama dahil farklı suçlardan 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Gironde'a bağlı Haillan kasabasında bir kadın tahliye edilen bölgeden çıkarken görüldü. Yapılan polis kontrolünün ardından gözaltına alınan kadının çantasında değerli takılar ve menşei belli olmayan çok sayıda değerli eşya tespit edildi.

Vilayette yangın nedeniyle tahliye edilenlerin konakladığı Bordeaux Fuar Merkezi'nde yangından etkilenenler için hazırlanan yiyecekleri çaldığı şüphesiyle de 2 kişi gözaltına alındı.

Polis kaynakları, kendini psikolog olarak tanıtan ve felaketzedelere ücret karşılığında seans yapmayı teklif eden bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Gironde'da 22 Temmuz'dan bu yana devam eden yangında 42 bin hektardan fazla alan yandı, 220 bini aşkın kişi tahliye edildi.

Avrupa ülkelerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle devam ediyor.

Kaynak: AA

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