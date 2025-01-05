Gizem Çimen'den Aile Çiftliği Kurulumu - Son Dakika
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Gizem Çimen'den Aile Çiftliği Kurulumu

Gizem Çimen\'den Aile Çiftliği Kurulumu

Tarım ve hayvancılık alanında doktora tezi etkisiyle Ordu'da aile çiftliği kuran Gizem Çimen'in hikayesi.

05.01.2025 13:16
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Üniversitede tarım ve hayvancılık sektörünün yapısal problemlerine yönelik hazırladığı tezden etkilenen Gizem Çimen, Ordu'da çiftlik kurdu.

Çimen, Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'ndan mezun oldu.

İktisat eğitimi sırasında tarım ve hayvancılık sektörünün yapısal problemlerine yönelik tez hazırlayan Çimen, hayvancılık üzerine araştırmalarını sürdürdü.

Çimen, yaklaşık 5 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesinin Keçi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi'ne başvurarak 21 keçi aldı.

Genç kadın, anne ve babasının desteğiyle Fatsa ilçesine bağlı Küçükkoç Mahallesi'nde kiraladığı arazide çiftlik kurdu.

Çimen ailesi, çiftlikte 30 keçi, 6 büyükbaş hayvanın yanı sıra çok sayıda tavuk, kaz, hindi ve ördek besliyor.

Gizem Çimen, AA muhabirine, iki bölümü aynı anda okuduğu sırada tez hazırladığını, ardından küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması için çalışma yapmak istediğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in hayata geçirdiği keçi yetiştiriciliği projesinden haberdar olduğunu belirten 28 yaşındaki Çimen, başvuruda bulunarak destek aldığını ifade etti.

Ailesiyle doğal ürünler yetiştirip satarak geçimlerini temin ettiklerini anlatan Çimen, büyük emek verdikleri işi severek yaptıklarını dile getirdi.

İnek sütünden yaptıkları peynir, tereyağı ve yoğurtla keçi sütü, tavuk, ördek, kaz ve hindi yumurtası satarak kazanç sağladıklarına işaret eden Çimen, şunları kaydetti:

"Burada en önemlisi aile çiftliği olması çünkü annem, babam olmasaydı ben bu destekleri alsam dahi bu kadar başarılı olamazdım. Arkamda onlar var, asıl işi yürüten onlar. Ben onlara sadece destek oluyorum diyebilirim. Bu koşulda hepimiz bir bütün elmayı oluşturuyoruz."

Çimen, çiftliği farklı bir yerde büyütmek için çalışmaları sürdüreceğini, bu konuda destek beklediğini sözlerine ekledi.

"Kendi çabamızla aile bireyleriyle bir arada çalışmak güzel"

Emekli tarih öğretmeni 63 yaşındaki Ahmet Çimen ise kızının hayvancılık üzerine çalışma fikrine destek verdiklerini söyledi.

Önce keçilerle başladıklarını, daha sonra çeşitli hayvanlar yetiştirdiklerini anlatan Çimen, kendi arazileri uygun olmadığı için kiraladıkları araziye taşındıklarını ifade etti.

Çimen, emekliliğinde kahvede oturmaktansa doğada kendi çabalarıyla aile bireyleriyle bir arada çalışmanın güzel olduğunun altını çizdi.

Anne İlknur Güneş Çimen (57) de bahçede yetiştirdiği yeşilliklerin yanı sıra yumurta, süt ve peynir sattığını belirterek, "Bunları yapabilme olanağı sağlayan devletimize teşekkür ederiz. İnanın bana şehre gitmek istemiyorum. 19 sene İstanbul'dan kopamayacağını düşünen, asla köylerde yaşamayı düşünmeyen bir insandım ama şimdi çarşıya inmek istemiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, ordu, Son Dakika

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