GKRY Başkanlık Sarayı'nda EOKA mensubu Matsis'in 100. yaş günü ilk kez kutlandı - Son Dakika
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GKRY Başkanlık Sarayı'nda EOKA mensubu Matsis'in 100. yaş günü ilk kez kutlandı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanlık Sarayı'nda ilk kez terör örgütü EOKA ile ilgili bir etkinlik düzenlendi. EOKA mensubu Kiriakos Matsis'in 100. yaş günü kutlamasına katılan GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, bunun EOKA için ilk olduğunu ve son olmayacağını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanlık Sarayı'nda, ilk kez terör örgütü EOKA ile ilgili etkinlik düzenlendi.

GKRY'de yayımlanan Fileleftheros gazetesinin "Başkanlık'ta EOKA ile ilgili ilk kez etkinlik" başlığıyla verdiği haberde, terör örgütü EOKA mensuplarından Kiriakos Matsis'in 100. yaş günü kutlamasının Başkanlık Sarayı'nda yapıldığı belirtildi.

EOKA ile ilgili bir etkinliğin ilk kez Rum Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirildiğine işaret edilen haberde, etkinliğe GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in de katılarak açılış konuşması yaptığı bildirildi.

GKRY lideri Hristodulidis, yaptığı konuşmada, etkinliğin, sadece Matsis için değil EOKA mücadelesi için Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen ilk etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Elbette ki bu son olmayacak." ifadesini kullandı.

"Miltiadis" kod adıyla bilinen Kiriakos Matsis, 19 Kasım 1958'de İngiliz askerleriyle girdiği bir çatışmada ölü ele geçirilmişti.

Terör örgütü EOKA

Terör örgütü EOKA, 1950'lerin ortasına doğru Kıbrıs'ın "İngiliz kraliyet kolonisi" statüsüne son vermek ve Ada'nın Yunanistan ile birleşmesini sağlamak amacıyla askeri harekat düzenlemek üzere Rum kökenli Yunan subay Yeoryos Grivas tarafından kurulmuştu.

Örgüt, silahlı faaliyetlerine 1 Nisan 1955'te başlamıştı.

Kıbrıs'ta İngiliz idaresinin son bularak "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulması ile Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliama kalkışan terör örgütü EOKA, kendi görüşlerini benimsemeyen Rumları da öldürmüştü.

Kaynak: AA
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