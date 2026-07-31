GKRY'de Askeri Tatbikat Yangın Çıkardı - Son Dakika
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GKRY'de Askeri Tatbikat Yangın Çıkardı

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Güney Kıbrıs'ta RMMO tatbikatında yangın çıktı, ABD ve İsrail askerlerinin katıldığı iddia edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) geçen pazartesi günü iki köyde yangın çıkmasına yol açan tatbikatında ABD'nin yanı sıra İsrail askerlerinin de bulunduğu öne sürüldü.

GKRY'de yayın yapan Alithia gazetesi, Larnaka yakınlarındaki Kalo Chorio poligonunda Rum askerlerinin tatbikatı sırasında çıkan yangının, ABD'den gelen eğitmenlerle RMMO'nun 6 haftalık patlayıcı imha eğitim programının son aşaması olduğunu iddia etti.

Gazete, haberinde RMMO'dan elde ettiği yazışma belgelerini de yayımlayarak yangının, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas'ın açıkladığı gibi 70'inci Mekanize Taburu'nun sorumluluğunda 6 RPG mermisinin münferit imhası nedeniyle çıkmadığını, tatbikatın Bakanlığın izni ve Genel Komutanlık tarafından planlandığını ileri sürdü.

Haravgi gazetesi ise geçen pazartesi çıkan yangında iki köyün etkilendiğini, tatbikatın uluslararası olduğunu ve İsrail askerlerinin de katıldığı yönünde bilgilerin bulunduğunu bildirdi.

Gazete, "Ağustos'ta da Tatbikatlar Planlanıyor" başlıklı haberinde yangın çıkan tatbikattaki İsrail askerlerine işaret ederek, RMMO'nun, Larnaka'nın dağlık bölgelerindeki başka bir atış alanında ağustos ayında da askeri tatbikatlar planladığını belirtti.

Olay

GKRY'deki Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO), Kalo Chorio poligonunda geçen pazartesi yaptığı atış ve mühimmat imha tatbikatında patlamamış roketatar mermilerinin imhası sırasında yangın çıkmış ve Larnaka'ya bağlı iki köy boşaltılmıştı.

Aynı gün söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatılmış, Rum basını sıcak havalarda patlayıcılarla tatbikat yapılmasını yasaklayan genelgenin ihlal edildiğini savunmuştu.

Tatbikat sebebiyle çıkan yangın sonucu mağdur olduklarını belirten bölge sakinleri, yöneticileri "sorumsuz" davranmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GKRY'de Askeri Tatbikat Yangın Çıkardı - Son Dakika

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