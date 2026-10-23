GKRY'de polis, Abramoviç'in 2003-2006 mali faaliyetlerini incelemeye aldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Rus oligark ve İngiliz futbol takımı Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramoviç hakkında vergi kaçırma ve mal varlığını gizleme iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, GKRY Meclisinde düzenlenen komisyon toplantısında polisin Abramoviç'in 2003-2006 yıllarındaki mali faaliyetlerini incelemeye aldığı açıklandı.

Adalet Bakanlığından bir yetkili de polisin Mali İstihbarat Birimi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Abramoviç'in herhangi bir suç işleyip işlemediğinin araştırılacağını belirtti.

Soruşturmanın birkaç ay sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Abramoviç'in avukatları ise müvekkillerinin vergi kaçırdığı ve servetini gizlediği yönündeki iddiaları reddetti.

İddialar

The Guardian, Araştırmacı Gazetecilik Bürosu (TBIJ) ve BBC tarafından yürütülen ortak araştırmada, Abramoviç'in yardımcılarının ve uluslararası denetim şirketi Deloitte'un GKRY'deki bazı çalışanlarının, milyarlarca sterlinlik varlıklara ilişkin belgelerde usulsüzlük yaptığı öne sürülmüştü.

Bazı belgelerin geçmiş tarihli düzenlenmesi gibi işlemlerin, Abramoviç'e ait şirketlerin vergi ödemekten kaçınmasına ve mal varlığının gizlenmesine yardımcı olduğu iddia edilmişti.