GKRY'deki Manastırda Rahibin Temizlikçiye Şiddet Uygulaması Tepkilere Neden Oldu

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) son günlerde rahiplerinin yolsuzluk ve cinsel saldırı suçları ile gündeme geldiği Osiou Avvakum Manastırı'ndan sızan bir videoda, rahibin temizlikçi kadına şiddet uygulaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Rum Sigma TV'nin ele geçirdiği videoda, başkent Güney Lefkoşa'nın Fterikoudi köyündeki Osiou Avvakum Manastırı'nda bir rahip temizlik yapan kadını bağırarak darbediyor.

Kadının yere düşmesi üzerine diğer din görevlileri araya giriyor fakat kızgınlığı geçmeyen rahip elindeki kemerle temizlikçiye vurmaya devam ediyor. Rahibin ettiği küfürler ve kadının ağlama sesi videoda net olarak duyuluyor.

Videonun yayılmasıyla manastırdaki şiddete hem basında hem de sosyal medyada binlerce kişi tepki gösterdi.

Temizlikçi kadına şiddet uygulanan manastırın rahipleri hakkında Kıbrıs Ortodoks Kilisesinin önceden başlattığı yolsuzluk ve cinsel saldırı soruşturması da adli makamlara intikal etti.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Osiou Avvakum Manastırı'ndaki tüm olayları araştırmak için 2 ağır ceza yargıcı atandı.

Geçen hafta, GKRY'nin Fterikoudi köyündeki Osiou Avvakum Manastırı'nda görevli 2 rahibin eşcinsel ilişki yaşadıkları, kiliseye gelen kadınlara cinsel saldırıda bulundukları, videoya kaydettikleri, manastırda kayıtsız 800 bin avro para bulundurdukları ve yolsuzluk yaptıkları iddialarıyla soruşturma başlatılmış, manastır geçici olarak kapatılmıştı.