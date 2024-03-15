GKRY'deki Manastırda Rahibin Temizlikçiye Şiddet Uygulaması Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GKRY'deki Manastırda Rahibin Temizlikçiye Şiddet Uygulaması Tepkilere Neden Oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Osiou Avvakum Manastırı'nda bir rahibin temizlikçi kadına şiddet uygulaması sosyal medyada büyük tepki topladı. Videoda rahibin kadına bağırarak darbettiği ve elindeki kemerle vurmaya devam ettiği görülüyor. Manastırda yaşanan şiddet olayıyla birlikte, rahipler hakkında önceden başlatılan yolsuzluk ve cinsel saldırı soruşturması da adli makamlara intikal etti.

15.03.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) son günlerde rahiplerinin yolsuzluk ve cinsel saldırı suçları ile gündeme geldiği Osiou Avvakum Manastırı'ndan sızan bir videoda, rahibin temizlikçi kadına şiddet uygulaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Rum Sigma TV'nin ele geçirdiği videoda, başkent Güney Lefkoşa'nın Fterikoudi köyündeki Osiou Avvakum Manastırı'nda bir rahip temizlik yapan kadını bağırarak darbediyor.

Kadının yere düşmesi üzerine diğer din görevlileri araya giriyor fakat kızgınlığı geçmeyen rahip elindeki kemerle temizlikçiye vurmaya devam ediyor. Rahibin ettiği küfürler ve kadının ağlama sesi videoda net olarak duyuluyor.

Videonun yayılmasıyla manastırdaki şiddete hem basında hem de sosyal medyada binlerce kişi tepki gösterdi.

Temizlikçi kadına şiddet uygulanan manastırın rahipleri hakkında Kıbrıs Ortodoks Kilisesinin önceden başlattığı yolsuzluk ve cinsel saldırı soruşturması da adli makamlara intikal etti.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Osiou Avvakum Manastırı'ndaki tüm olayları araştırmak için 2 ağır ceza yargıcı atandı.

Geçen hafta, GKRY'nin Fterikoudi köyündeki Osiou Avvakum Manastırı'nda görevli 2 rahibin eşcinsel ilişki yaşadıkları, kiliseye gelen kadınlara cinsel saldırıda bulundukları, videoya kaydettikleri, manastırda kayıtsız 800 bin avro para bulundurdukları ve yolsuzluk yaptıkları iddialarıyla soruşturma başlatılmış, manastır geçici olarak kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GKRY'deki Manastırda Rahibin Temizlikçiye Şiddet Uygulaması Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:48 Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor
13:29 Vatandaş kuyumculara akın etti, 400 kilo altın yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti Vatandaş kuyumculara akın etti, 400 kilo altın yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti
11:43 31 Mart seçimlerinde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek 31 Mart seçimlerinde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek
10:59 Çanakkale’de mülteci botu battı 4’ü çocuk 20 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de mülteci botu battı! 4'ü çocuk 20 kişi hayatını kaybetti
10:21 Firari sürücünün doktor babası adliyede Firari sürücünün doktor babası adliyede
13:15 Akraba değil akrep Önce plakayı söktü, sonra ezdi Akraba değil akrep! Önce plakayı söktü, sonra ezdi
12:53 Bakan Şimşek duyurdu Türkiye, tarihinin en yüksek tutarlı euro ihracını gerçekleştirdi Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye, tarihinin en yüksek tutarlı euro ihracını gerçekleştirdi
12:49 Ali Erbaş’ın kızı, arabasının anahtarına şiir yazdı Ali Erbaş'ın kızı, arabasının anahtarına şiir yazdı
12:13 Kate Middleton’ın ameliyatındaki sır perdesi Paylaştığı fotoğraf düzenleme çıktı Kate Middleton'ın ameliyatındaki sır perdesi! Paylaştığı fotoğraf düzenleme çıktı
12:08 Sancaktepe’nin çehresini değiştirecek Aydos Millet Bahçesi 17 Mart’ta açılıyor Sancaktepe'nin çehresini değiştirecek Aydos Millet Bahçesi 17 Mart'ta açılıyor
11:55 Galatasaray’ın şikayeti sonrası dikkat çeken kare Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adliyede Galatasaray'ın şikayeti sonrası dikkat çeken kare! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adliyede
10:42 Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki fotoğrafları ölümüne neden oldukları gencin ailesini isyan ettirdi Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki fotoğrafları ölümüne neden oldukları gencin ailesini isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 14:46:27. #1.11#
SON DAKİKA: GKRY'deki Manastırda Rahibin Temizlikçiye Şiddet Uygulaması Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement