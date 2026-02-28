GKRY'den Estia Planı ile Tahliye Hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GKRY'den Estia Planı ile Tahliye Hamlesi

28.02.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GKRY, Orta Doğu'daki sivilleri tahliye etmek için Estia Planı'nı devreye aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası, Orta Doğu'dan üçüncü ülke vatandaşları sivillerin, GKRY üzerinden tahliye edilmesini amaçlayan Estia Planı'nı devreye aldığı bildirildi.

GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, bölgedeki gerginliği yakından takip ettiklerini belirterek, çeşitli ülkelerdeki büyükelçilikler ile devamlı temas halinde olduklarını kaydetti.

Kombos, Orta Doğu'daki kriz bölgelerinden üçüncü ülke vatandaşı sivillerin GKRY üzerinden tahliyesi için kullanılan ulusal acil durum çerçevesi Estia Planı'nı aktif hale getirdiklerini açıklayarak, yaşanan gelişmeler ışığında müdahaleye hazır olduklarını da duyurdu.

GKRY, 2023 yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ardından başlattığı İran saldırıları sonrasında, üçüncü ülke vatandaşlarının Orta Doğu'daki kriz ve çatışma bölgelerinden GKRY üzerinden tahliyesini hedefleyen Estia Planı'nı oluşturduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GKRY'den Estia Planı ile Tahliye Hamlesi - Son Dakika

Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
İran’ın müttefik ülkesinden şok eden karar Acil koduyla çağrı yapıldı İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Bilerek sakatlık numarası yaptı Rakip dahil bütün dünya alkışladı Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Milyoner’de “5 çocuk annesiyim“ dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı Milyoner'de "5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

14:19
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 40 öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 40 öğrenci hayatını kaybetti
14:15
Dünyanın konuştuğu görüntü Radarlar bu uçağı takip etti
Dünyanın konuştuğu görüntü! Radarlar bu uçağı takip etti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
13:12
İran’ın vurduğu Abu Dabi’de son durum Kucağında çocukla sığınağa koştu
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 14:41:31. #7.13#
SON DAKİKA: GKRY'den Estia Planı ile Tahliye Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.