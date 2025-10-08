Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, NATO'ya üyelik için hazırlık yapıyor - Son Dakika
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, NATO'ya üyelik için hazırlık yapıyor

08.10.2025 18:19
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, NATO'ya üyelik için hazırlık yapıyor. Rum Lider Nikos Hristodulidis, NATO ile çeşitli konularda temas halinde olduklarını belirterek gelecekte üyelik başvurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, NATO ile çeşitli konularda temas halinde olduklarını belirterek gelecekte üyelik başvurusunda bulunacaklarını kaydetti.

NATO'YA KATILMA SİNYALİ

Rum basınında çıkan haberlere göre, Rum Lider Hristodulidis, ABD ve NATO ile çeşitli alanlarda işbirliği yaptıklarını vurgulayarak, "Eğer yapabilseydim, yarın sabah Kıbrıs'ın (GKRY) NATO'ya katılması için başvuruda bulunurdum" ifadesini kullandı.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis

"UYGUN ZAMANI BEKLİYORUZ"

GKRY'nin NATO üyeliği istediğini aktaran Hristodulidis, üyelik konusunda "hayır" cevabı almamak için uygun zamanı beklediklerini bildirdi. Hristodulidis, "NATO Genel Sekreteri ile temaslarımız var. Böylece siyasi hazırlıklar ve siyasi veriler hazır olduğunda NATO üyeliği talebinde bulunabiliriz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

