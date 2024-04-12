Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı Rektörü, cerrah Gassan Ebu Sitte, Filistin Kongresi için gittiği Almanya'da ülkeye sokulmadığını ifade etti.
İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan Ebu Sitte, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edildiğini belirtti.
Ebu Sitte, "Alman hükümeti benim ülkeye girmemi zorla engelledi. Uluslararası Adalet Divanının bir soykırım tanığının susturulması, Almanya'nın devam eden katliamdaki suç ortaklığını artırıyor." ifadesini kullandı.
AA muhabirine konuşan kongrenin organizatörlerinden avukat Nadija Samour, kongrenin, toplanma özgürlüğü yasasından dolayı yasaklanamadığı ve bu yüzden polisin mümkün olan her türlü engellemeye başvurduğunu söylemişti.
Kongrenin düzenleneceği salonun yangın koruma sistemi, işletme sahibinin ruhsatı, salonun hazır olmadığı gibi bahaneler öne sürüldüğünü kaydeden Samour, "Ayrıca şimdi de Gazze'de bir süre halkın sağlığı için Şifa Hastanesi'nde doktor olarak çalışan ana konuşmacı Gassan Ebu Sitte'nin havaalanında tutulduğunu duyduk, ülkeye girişinin engellendiği belirtiliyor. Bunun için hiçbir yasal temel ve sebep yok. Ebu Sitte, Glasgow Üniversitesi'nde dekan. Tehlikeli bir insan olduğunu ya da şiddeti teşvik eden bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi." ifadesini kullanmıştı.
Ebu Sitte'nin ülkeye girmesi için acil başvuru yaptıklarını dile getiren Samour, burada kongrenin yapılmaması için "en üstten baskı yapıldığını" ileri sürmüştü. Samour, "(Bu baskı) Alman hükümetinden, Berlin eyalet hükümetinden, sivil toplumdan geliyor." demişti.
Son Dakika › Güncel › Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin Kongresi'ne Almanya'ya girişine izin verilmedi - Son Dakika
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