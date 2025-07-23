GM'nin Karı %35,4 Düştü - Son Dakika
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GM'nin Karı %35,4 Düştü

23.07.2025 11:52
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GM'nin ikinci çeyrek karı, gümrük vergileri nedeniyle 1,89 milyar dolara geriledi.

NEW YORK, 23 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinden General Motors'un hissedarlara atfedilebilir net karı, 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 35,4 gibi keskin bir düşüşle 1,89 milyar ABD doları oldu. Bu düşüşte söz konusu dönemde gümrük vergilerinin şirkete getirdiği 1,1 milyar dolarlık maliyetin etkili olduğu belirtiliyor.

General Motor'un ikinci çeyrekteki performansına ilişkin salı günü yayımlanan rapora göre şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 düşüşle 47,12 milyar dolara gerilemesine rağmen piyasanın tahmini olan 45,84 milyar ABD doları düzeyini aştı.

Şirketin bu yıl gümrük vergilerinin brüt etkisinin değişmeyerek 4-5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmesini beklediği kaydedildi.

Şirketin CEO'su Mary Barra, salı günü hissedarlara gönderdiği mektupta ABD'deki montaj tesislerine yeni yatırımlar yaparak vergi riskini azaltmaya çalıştıklarını belirtti.

Şirket, imalat ayarlamaları, hedeflenen maliyet girişimleri ve tutarlı fiyatlandırma yoluyla gümrük vergilerinin yol açmasının beklendiği maliyet artışını en az yüzde 30 oranında azaltmayı hedefliyor.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Otomotiv Araştırmaları Merkezi'ne göre ABD'nin ticaret ortaklarının tamamına uyguladığı yüzde 25 düzeyinde tek tip gümrük vergisi, tüm ABD'li otomobil üreticilerine 107,7 milyar ABD doları düzeyinde, ülkenin üç büyük otomobil üreticisi olan General Motors, Ford ve Stellantis şirketlerine ise 41,9 milyar ABD doları düzeyinde maliyet artışı getirecek.

Kaynak: Xinhua

General Motors, Otomobil, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GM'nin Karı %35,4 Düştü - Son Dakika

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