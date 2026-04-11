Göç İdaresi 13. Yılında Bütüncül Göç Modelini Vurguluyor

11.04.2026 19:39
Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, kuruluşun 13. yılında Türkiye'nin göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve millî menfaatler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Düzensiz göçle mücadelede beş ayaklı strateji ve teknolojik entegrasyonla başarı sağlandığı ifade edildi.

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Başkanlığın kuruluşunun 13. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve millî menfaatler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirtti. Kök, bu yaklaşımın kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı ilkelerinden taviz vermeden uygulandığını vurguladı.

Kök, Türkiye'nin göç çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin destekleriyle yönetildiğini ifade etti. Düzensiz göçle mücadelede insan haklarına saygılı ve uluslararası hukuka uygun bir strateji uygulandığına dikkat çekti, 2021-2025 Strateji Belgesi hedeflerinin tamamlandığını ve 2026-2030 planlarıyla sürece ivme kazandırılacağını söyledi.

Sınır güvenliğinde elektro-optik kuleler ve insansız hava araçları gibi teknolojilerle proaktif bir yönetim benimsendiği belirtildi. Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi (UKORAM) sayesinde risklerin etkin analiz edildiği ifade edildi. Yurt içinde Mobil Göç Noktası uygulamasıyla denetimler güçlendirildi.

Düzenli göç yönetiminde dijitalleşme önceliklendirilerek GÖÇBİL uygulaması ve e-İkamet sistemiyle işlemler elektronik ortama taşındı. Uluslararası öğrencilere yönelik kolaylıklar sunuldu, Ahıska Türkleri'nin iskan süreçleri tamamlandı. Suriye'den gönüllü geri dönüşlerde 650 binden fazla kişinin ülkelerine döndüğü açıklandı.

Kök, gelecekte kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Türkiye'nin göç yönetimindeki örnek model vizyonunu ileri taşıyacaklarını belirterek açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

