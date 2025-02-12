Göç İdaresi Başkanı Kök'ten göç politikasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Göç İdaresi Başkanı Kök'ten göç politikasına ilişkin açıklama Açıklaması

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Türkiye'nin tüm dünyada yaşanan büyük göç hareketliliği karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem insani değerlere uygun duruş sergilediğini hem de kamu düzeninden ve güvenliğinden asla taviz vermeyen uygulamaları hayata geçirdiğini belirtti.

12.02.2025 23:46
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Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Türkiye'nin tüm dünyada yaşanan büyük göç hareketliliği karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem insani değerlere uygun duruş sergilediğini hem de kamu düzeninden ve güvenliğinden asla taviz vermeyen uygulamaları hayata geçirdiğini belirtti.

Kök, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla atandığı Göç İdaresi Başkanlığı görevine başladığını anımsattı.

Görevi şahsına tevdi eden Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sunan Kök, görevi devraldığı Atilla Toros'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Hukuk, insan hakları ve milli menfaatler temelinde, medeniyet değerlerinden güç alarak, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığından taviz vermeden, göçün uzun dönemdeki risk ve fırsat boyutlarını gözeterek çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Kök, şunları kaydetti:

"Türkiye, tüm dünyada yaşanan büyük göç hareketliliği karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem insani değerlere uygun duruş sergilemekte hem de kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeyen uygulamaları hayata geçirmektedir."

Kaynak: AA

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