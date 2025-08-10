Göç İdaresi'nden E-imza Açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin elektronik imzasının kopyalandığı ve bu imzalar kullanılarak birtakım usulsüz işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin elektronik imzasının kopyalandığı ve bu imzalar kullanılarak birtakım usulsüz işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Göç İdaresi Başkanlığımızın kurumsal hizmetlerinde kullanılan E-imzalar, sadece kurum tarafından sağlanmakta ve sertifikasyon işlemleri yine kurum içerisinde yapılmaktadır. Başkanlığımızın işlemlerinin yürütüldüğü GöçNet sistemine güvenli ve kapalı ağ üzerinden erişim sağlanmaktadır. Bu sistem, dış internet bağlantısına kapalıdır. Ayrıca kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemleri için çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri bulunduğundan sadece E-imza ile GöçNet'e giriş yapılabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla personelimizin bilgisi dışında usulsüz olarak E-imzasını üreterek sistemlerimizde yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Personelimizin bilgisi dışında sahte kimlik, farklı telefon ve mail adresi bilgileri girilerek üretildiği anlaşılan ve iptal ettirilen E-imza ile GöçNet sistemi üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar gündeme gelir gelmez, konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Göç Denetçisi görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.