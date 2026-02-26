Göç Koordinasyon Toplantısı Tekirdağ\'da

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İstanbul Valiliği koordinesinde düzenlenen Göç Koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantıda düzensiz göçle mücadele kapsamında bölgede alınabilecek önlemler ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

Toplantıya, Soytürk'ün yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş videokonferans yoluyla katıldı.

-Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

24. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Belen ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

Belen, misafirperverliği için Tabakoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.