Göçebe Oyunları'nda kökbörü müsabakaları 7 takımla başladı, final 6 Eylül'de - Son Dakika
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Göçebe Oyunları'nda kökbörü müsabakaları 7 takımla başladı, final 6 Eylül'de

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Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısında düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında kökbörü müsabakaları yapıldı. Sporcuların at üstündeki mücadelesi tribünleri dolduran izleyicilere heyecanlı anlar yaşatırken, açılışta konuşan Kırgız yetkili kökbörünün takım çalışmasına dayandığını vurguladı.

ÇOLPON- Kırgızistan'da Türk dünyasının en eski ve köklü ata sporları arasında yer alan, Türkiye'de "oğlak kapmaca", Kırgızistan'da "kökbörü", Kazakistan'da ise "kökpar" olarak bilinen geleneksel spor oyunları yoğun ilgi gördü.

Issık Göl kıyısında devam eden 6. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Kökbörü Arena'da kökbörü müsabakaları yapıldı.

Oyun boyunca sergilenen kıyasıya rekabet ve sporcuların at üstündeki ustalıkları tribünleri dolduran izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Ziyaretçiler arasında Batı ülkelerinden gelen turistlerin yoğunluğu dikkati çekti.

Kırgızistan Bakanlar Kuruluna bağlı Devlet Beden Kültürü ve Spor Ajansı Başkanı Urmat Asambayev, kökbörü müsabakalarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, ata verilen önemi vurgulayarak, atın Kırgızlar için bağımsızlığın ve cesaretin göstergesi, göçebelerin kanadı olduğunu söyledi.

Asambayev, Kırgız kültüründe at oyunlarının gençleri hayata hazırladığını, onlara cesaretli olmayı, atı anlamayı ve güven duymayı öğrettiğini vurguladı.

Kökbörünün bireysel bir başarıdan ziyade takım çalışmasına dayandığını belirten Asambayev, "Kökbörüde bir oyuncu değil, takım başarılı olur. Birlik, taktik ve atla olan muhabbet başarıyı getirir. Demek ki kökbörü bize çok sayıda ders verir. Bugünkü kökbörü oyununda atalarımızın tecrübesini görüyoruz. Kökbörü oyunu Kırgız'ın gururudur, gelişmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakalara 7 kökbörü takımı katılıyor

Devlet Beden Kültürü ve Spor Ajansı Başkanlığı Kökbörü Arena ve Hipodrom İşletmesi Temsilcisi Aydarbek Aytmatov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Issık Göl kıyısında devam eden müsabakalara 7 takımın katıldığını belirtti.

Kökbörü oyunlarını izleyen Brezilyalı Sofia Odasso, Issık Göl'e aşık olduğunu ve kökbörünün harika bir oyun olduğunu söyledi.

Leticia Pavim de "Kökbörü açılış töreninde çok duygusal bir an olduğu ve oyunun çok çılgın ve heyecan verici olduğu için ağladım bile. Kırgızistan ve Orta Asya kültürüyle çok eğleniyoruz ve çok şey öğreniyoruz." dedi.

Eduardo Martins ise "Issık Göl bölgesi gerçekten çok güzel bir yer. Tüm dağlar muhteşem. Brezilya'da bu tür bir spor yok, bu yüzden her şey çok farklı, her şey çok özel." diye konuştu.

Oyunları eşiyle birlikte izleyen ABD'li Jeff Dibin, "Michigan'dan, bunu görmek için çok uzun bir yol kat ettik, bu yüzden inanılmaz derecede şanslıyız. Burada olmaktan çok mutluyuz. Evet, bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. İnanılmaz bir kültür, kökbörü oyununu keşfetmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kökbörü müsabakaları 6 Eylül'deki final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Göçebe Oyunları'nda kökbörü müsabakaları 7 takımla başladı, final 6 Eylül'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göçebe Oyunları'nda kökbörü müsabakaları 7 takımla başladı, final 6 Eylül'de - Son Dakika
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