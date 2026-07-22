Göcek\'teki Yangın Evlere Sıçradı

ALEVLER EVLERE ULAŞTI

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Bazı evler alevlere teslim olurken, bazı noktalarda patlama sesleri de duyuldu. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışmalarını başlattı. Risk altındaki evlerde bulunan vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirilirken, bölgede tahliye ve söndürme çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Bölgede yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Gülgün KAŞLI- Sedat ÜNAL/ FETHİYE(Muğla),