Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 33 Gözaltı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 31 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında, 33 organizatörün yakalandığını, şüphelilerden 21'inin tutuklandığını, 12'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi. Operasyonlarda 83 araç ile 11 bot ve bot motoru ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 31 ilde operasyonlar düzenlendi.

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Manisa, Muş, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da yapılan operasyonlarda, 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Şüphelilerden 21'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma İnsansız Hava Araçlarının (JİHA) havadan, İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı asayiş, otoyol ve komando timlerinin ise karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda 83 araç ile 11 bot ve bot motoru ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonlarda görev alan jandarma personeli ile ilgili birimlere teşekkür edildi.