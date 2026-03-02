Göçmen Kadınların Başarı Hikayeleri Paneli - Son Dakika
02.03.2026 17:17
Trakya Üniversitesi'nde göçmen akademisyen kadınların başarıları anlatıldı, panel düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Anavatanda Yeşeren Başarılar: Göçmen Akademisyen Kadınların Başarı Öyküleri ve Göç Anıları" Paneli düzenlendi.

TÜ Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen programın yönlendiriciliğini merkezin müdürü Doç. Dr. Hacer Ateş yaptı.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, yaptığı konuşmada, Edirne'nin kendisi için anavatana açılan kapı anlamına geldiğini söyledi.

Göç etmenin var oluş mücadelesi olduğunu belirten Bakar, Türkiye'nin Bulgaristan göçmenlerine sahip çıktığını anlattı.

Köklerinden ayrılmanın zor olduğunu vurgulayan Bakar, 1989'daki göçün göç edenler üzerinde derin yaralar bıraktığını kaydetti.

Panelistler Prof. Dr. Filiz Tuna, Dr. Öğr. Üyesi Ayten Üstündağ ve Habibe Yılmaz da başarı öyküleri ve göç anılarını anlattı.

Programın sonunda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Sedat Üstündağ, panelistlere katılım belgesi ve çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

