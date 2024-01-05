 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Göçük altında kalan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Göçük altında kalan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekibinin çabalarıyla kurtarıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan işçi, itfaiye ekibini ziyaret ederek teşekkür etti.

Göçük altında kalan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti
05.01.2024 - 13:58,
Abone Ol

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, kanal çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 30 Aralık 2023 tarihinde kanal çalışması sırasında toprak kayması sonucu toprak altında kalan Ercan Doğan (31) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu olan Doğan, göçükten çıkarılırken, itfaiye amirinin "Daha çayımızı içmeye geleceksin" diyerek teselli ettiği itfaiye ekibini ziyaret etti.

Doğan, göçük altında sadece eşi ile çocuklarını düşündüğünü, seslenerek kurtarılmayı beklediğini ifade ederek, kendisini toprak altından çıkaran tüm itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şanlıurfa, İtfaiye, Aralık, Kurtarma, İtfaiye, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçük altında kalan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:31:20. #1.13#
SON DAKİKA: Göçük altında kalan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement