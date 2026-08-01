Göçükte İşçi Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
HATAY'ın Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Olay, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında yaşanan toprak kayması sonucu ismi açıklanmayan işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan işçinin öldüğü belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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