Gofret\'in Kaybı İçin Tazminat Kararı

Edirne'de trafik kazasında yaşamını yitiren "Gofret" isimli köpeğin sahibi tarafından açılan tazminat davasında mahkeme, tedavi giderleri ve maddi zararın bir bölümünün aracın sigorta şirketi tarafından karşılanmasına hükmetti.

Havsa ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce meydana gelen kazada, M.A'nın kullandığı aracın çarpması sonucu Çiğdem Arda'nın "Gofret" isimli köpeği ağır yaralandı.

Kaza sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren köpek, geçirdiği ameliyatlara rağmen kurtarılamadı.

Yaşadığı acının ardından hukuki mücadele başlatan Arda'nın açtığı dava sonuçlandı.

Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporları ve dosyadaki delilleri değerlendirerek köpeğin tedavisi için yapılan harcamaların bir kısmının olayla doğrudan bağlantılı ve gerekli olduğuna karar verdi.

Mahkeme, 16 bin 975 lira maddi tazminatın sürücü ile sigorta şirketinden tahsil edilerek davacıya ödenmesine hükmetti.

Ayrıca sürücünün, köpeğin ölümü nedeniyle duyulan üzüntü karşılığında 2 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Kararla birlikte, trafik kazasında yaşamını yitiren bir evcil hayvan için yapılan tedavi giderlerinin sigorta kapsamında değerlendirilmesi yargı kararıyla tescillenmiş oldu.

"Köpeğimi kaybettim ama mücadelem sonuç verdi"

Arda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından köpeğini vakit kaybetmeden veterinere götürdüğünü, sürücünün ise olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Köpeğinin ameliyat edildiğini ve bacağına platin takıldığını anlatan Arda, yaşadığı süreci gözyaşlarıyla hatırladığını belirtti.

"Gofret yaşama tutunmaya çalışıyordu. Yaklaşık 15 gün sonra durumu kötüleşti. İç kanama geçirdiğini öğrendik. Yeniden veterinere götürdüğümüzde maalesef çok geç kalınmıştı. Onu kaybettik. Ailemden birini kaybetmiş gibi oldum." diyen Arda, kazanın ardından sorumluların bulunması için mücadele verdiğini anlattı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu sürücünün tespit edildiğini ifade eden Arda, sürücünün kaza sırasında araç plakasını düşürdüğünü ve köpeği fark etmediğini söylediğini aktardı.

Bunun üzerine dava açmaya karar verdiğini belirten Arda, "Yaklaşık 3 yıl süren davayı kazandım. Kazandığım tazminatın tamamını sokak hayvanları için mama alarak değerlendirdim. Gofret'i geri getiremeyeceğim ama onun adına başka canlara dokunabildim. Bu nedenle büyük gurur duyuyorum. Bu kararın tüm hayvanseverlere örnek olmasını istiyorum. Köpeğimi kaybettim ama mücadelem sonuç verdi. " dedi.

Köpeğinin ölümünden sonra uzun süre toparlanamadığını anlatan Arda, şimdi Gofret'in kızı Pena'ya baktığını söyledi.

Sürücülere çağrıda bulunan Arda, "Mahalle aralarında daha dikkatli ve yavaş araç kullansınlar. Eğer bir hayvana çarparlarsa onu en yakın veteriner kliniğine götürsünler. Masraflar sigorta kapsamında karşılanabiliyor. Çarptıkları hayvanları yol kenarında bırakıp gitmesinler. Onlar da bir can taşıyor. Eninde sonunda bulunuyorlar." diye konuştu.

"Bu karar emsal olabilecek nitelikte"

Arda'nın avukatı Banu Gül de müvekkilinin çok sevdiği köpeğini elim bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl süren yargılama sonunda hem sürücüden hem de aracın sigorta şirketinden tazminat kazandıklarını belirten Gül, kararın hayvan hakları açısından önemli bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Gül, "Çarpan aracın sigortası ölen köpeğin veteriner ve tedavi masraflarını karşıladı. Sürücüden de manevi tazminat kazandık. Bu kararın emsal olmasını istiyoruz. Böyle kazalar yaşanabilir. Kusurlu olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Ancak bir hayvana çarptığınızda onu kaderine terk etmeyin. En yakın veteriner kliniğine ulaştırın. Çünkü onların da bir canı var." diye konuştu.