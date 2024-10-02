Göğebakan İHA TEKNOFEST'te Sergilendi

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Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğunca geliştirilen yapay zeka destekli Göğebakan İHA, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

Muninn İHA takımı, dört yıllık çalışmayla yeni nesil dikey iniş ve kalkış yapabilen uçuş sistemi kullanan Göğebakan İHA'nın ikinci nesil prototiplerini üretti.

TÜBİTAK'ın da desteklediği projenin patentini alan 20 kişilik ekip, "Göğebakan Uçuş Prensipleri" olarak isimlendirdikleri sistemi kullanarak uçuracakları İHA'larının ülkeye hizmet etmesini amaçlıyor.

"Bir hayal olarak günümüze kadar kalmış"

Muninn İHA takımı ekip lideri Turgut Güzel, patentli bir uçuş sistemine sahip prototip üretmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Bu döneme kadar dünyada buna benzer uçuş prensibiyle çalışma yapanlar olduğunu aktaran Güzel, "Ancak teknik yetersizlik nedeniyle bir hayal olarak günümüze kadar kalmış. Amerika, İspanya ve Çin'de bu konu üzerinde büyük firmaların çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bizim de bu alanda hiç de geride olmadığımızı söyleyebilirim." dedi.

Geliştirdikleri İHA'nın uçuş testi aşamasında olduğuna değinen Güzel, "Yeni versiyonlarda yapay zeka destekli uçuş kontrol bilgisayarını da geliştirmek istiyoruz. Bu araçlarımızda kendimizin geliştirdiği bir haberleşme, güç dağıtım ve uçuş kontrol sistemi var. Uçuş kontrol sisteminin artık son aşamalarını yapıyoruz. Şu anda aslında biz bu işin test uçuşları kısmındayız." ifadesini kullandı.

Güzel, TEKNOFES'tin kendilerini geliştirmeleri için büyük bir fırsat sunduğunu, çalışmaların burada sergilenmesiyle daha çok değerinin arttığını kaydetti.

"Yardımlaşma yaşanınca takımda bulunan herkesin bilgisi üst seviyelere çıkıyor"

Ekip lider yardımcısı Mustafa Akgün, farklı disiplinlerdeki öğrencilerin laboratuvarda buluştuğunu ve birbirlerine yardım ettiğini anlattı.

Yardımlaşmayla takımda bulunan herkesin bilgisinin üst seviyelere çıktığını kaydeden Akgün, "Bu sayede yaklaşık bir ay gibi kısa bir zamanda prototip üretme şansını yakaladık. Ancak üretime gelene kadar yaklaşık 4 sene emek veriyorsunuz." diye konuştu.

Öğrencilerden Battal Berkay Aktaş da dünyada sadece yarım bırakılmış bir iki proje bulunduğunu, keşfederek ve sıfırdan problem çözerek ilerlemenin zorluğunu yaşadıklarını söyledi.