Gök bilimciler, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak bir kuasar keşfetti - Son Dakika
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Gök bilimciler, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak bir kuasar keşfetti

Gök bilimciler, Güneş\'ten 500 trilyon kat daha parlak bir kuasar keşfetti

Avustralya ve Şili'deki bilim insanları, Atacama Çölü'ndeki teleskoplarla yaptıkları gözlemler sonucu, evrendeki en parlak cisim olduğunu tahmin ettikleri J0529-4351 isimli kuasarı keşfetti. Kuasarın Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu ve merkezinde bulunan kara deliğin kütlesinin Güneş'in 17 ila 19 milyar katı olduğu tespit edildi. Araştırma Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

19.02.2024 23:24
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CAPE Gök bilimciler, "evrendeki en parlak cisim olduğunu tahmin ettikleri" Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak bir kuasar keşfi yaptı.

Avustralya ve Şili'den bilim insanlarından oluşan bir ekip, Şili'deki Atacama Çölü'nde bulunan teleskoplar yardımıyla yaptıkları gözlemler sonucu "J0529-4351" ismi verilen aşırı parlaklığa ve kütleye sahip gök cismi kuasara ilişkin çarpıcı detaylar buldu.

Gök bilimciler, araştırmalar sonrası, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olan bu kuasarın "evrendeki en parlak cisim" olabileceği sonucuna vardı.

Söz konusu kuasarın Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu kaydeden gök bilimciler, cismin merkezinde bulunan kara deliğin kütlesinin Güneş'in 17 ila 19 milyar katı olduğunu da tespit etti.

Araştırmanın detayları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Avustralya, Güneş, Şili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gök bilimciler, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak bir kuasar keşfetti - Son Dakika

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