Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
27.05.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, birkaç ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini ve olumsuzluklara karşı uyardı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yarın Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri, İç Ege ve Göller Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması beklendiğini, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Mayıs 2026 Perşembe günü; Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde, İç Ege ve Göller Bölgesi'nde, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı
Beşiktaş’ta yaprak dökümü: 11 ayrılık Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin’den sert tepki Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki
Fenerbahçe’de de forma giymişti Bursaspor aradığı golcüyü buldu Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

16:10
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
15:36
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 16:32:44. #7.13#
SON DAKİKA: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.