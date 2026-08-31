Gökay Çakır: Cezaevinde Yatmak Onurdur - Son Dakika
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Gökay Çakır: Cezaevinde Yatmak Onurdur

Gökay Çakır: Cezaevinde Yatmak Onurdur
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Tutuklu sendika başkanı Gökay Çakır, mektubunda işçilerin hakları için mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - Tutuklu Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, cezaevinden yazdığı mektupta "Benim çocuklarım mağdur olabilir; yüzlerce, binlerce çocuğun yüzü gülüyor, onun için cezaevinde yatmak onurdur" ifadesini kullandı. Çakır madencilere, "Bu gözü görmeyen, kulağı duymayan sendikalardan bir an önce kurtulun" çağrısında bulundu.

Tutuklu Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır'ın cezaevinde kaleme aldığı mektup, sendikanın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Akhisar Süleymanlı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Çakır, mektubunda sendikanın tutuklu Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile önceki Genel Başkanı Tahir Çetin'in işçilerin hakları için verdiği mücadeleye değindi.

Çakır'ın mektubunda şunları kaydetti:

"Ben Gökay Çakır, bir zamanlar köyünde koyun çobanlığı yapan bir vatandaşım. Askerlikten sonra 20 sene madende çalışan insanım, nihayetinde 2014'e kadar, yani 301 kişi katledilene kadar, madenci dostlarım, ben de sizler gibi görmeyen ve duymayan bir yurttaştım. Çünkü bu ülkede ne yazık ki adına sendikacılık dedikleri şey yer köstebeği imiş. Yer köstebeğinin gözü olmaz, bilenler bilir; kulağı duymaz, kulağı da yoktur. Biz işçiler olarak ne kadar çabalarsak çabalayalım, bu köstebekler hep yerin altında yaşadıkları için sürekli çalışmayı severler. Onlar ölen madenciyi duymaz, işten atılanı görmez, çalışanın sürekli çalışmasını severler.

"İŞİNE GELMEDİĞİ ZAMAN GÖZLERİ GÖRMEZ"

Bunlar sendikacılık yaparken gözlerini ve kulaklarını kaybederler. Çünkü onların işine gelmediği zaman gözleri görmez, kulakları duymaz. O arkadaşlar şeytanla çelik çomak oynarlar. Sonraki mektubumda bu şeytanı da anlatacağım.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır olarak ben, 5 senedir yaptığım görev icabı hiçbir işçi kardeşimin, sendika olarak hiçbir kimseyi mağdur etmedik. Ben şu anda cezaevindeyim, değerli dostum Başaran Aksu da cezaevinde. Benden önceki Genel Başkanım Tahir Çetin işçiler için, hakları için çok mücadele etti, Soma'da 7 bin 200 işçinin hakkını aldı ama işçiler için bunu yaptı, hayatını kaybetti. Genel Başkanım hayatını kaybetti ise işçiler için, ben ya da Başaran Aksu cezaevine düşmemiz çok mu?

"CEZEVİNDE YATMAK ONURDUR"

Yeter ki binlerce işçi kardeşimiz kazansın. Benim çocuklarım mağdur olabilir; yüzlerce, binlerce çocuğun yüzü gülüyor, onun için cezaevinde yatmak onurdur. Selam olsun bütün işçi, emekçi dostlara. Türkiye'nin bizlere destek veren tüm siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşları ve halkımıza teşekkür ederim.

"BUNLARDAN KURTULUN"

Madenci kardeşlerim, özel selamımdır: Bu gözü görmeyen, kulağı duymayan sendikalardan bir an önce kurtulun. Bunlarla hiç kazanamaz hep kaybedersiniz. En azından çocuklarınızın geleceği için bunlardan kurtulun."

Kaynak: ANKA

Sendika, Güncel, Son Dakika

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