(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, "Bilimin üniversiteyle sınırlı kalmaması ve toplumun farklı kesimlerine ulaşması açısından da çok ilgi çekici bulduğum Bilimler Köyü, belediye başkanının AKP'ye geçmesinden sonra tahliye edilmek isteniyor. Bunun için yargı süreci de beklenmiyor. " açıklamasında bulundu.

İzmir'in Foça ilçesinde gönüllü bilim insanlarının ve öğrencilerin emeğiyle kurulan Bilimler Köyü tahliye tehlikesiyle karşı karşıya. Konuya ilişkin açıklama yapan YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen şunları ifade etti:

"Bilimin üniversiteyle sınırlı kalmaması ve toplumun farklı kesimlerine ulaşması açısından da çok ilgi çekici bulduğum Bilimler Köyü, belediye başkanının AKP'ye geçmesinden sonra tahliye edilmek isteniyor. Bunun için yargı süreci de beklenmiyor. Hani kentlerimiz için, halka hizmet için yaptım diyor ya bazıları, öyle olmadığının açık bir örneği bu. Nereye baksanız çökülecek bir alan görmeyin; insanlara biraz bilimle, sanatla, özgür düşünceyle nefes alma imkanı bırakın diyoruz. Bu yanlıştan dönün."