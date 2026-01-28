CHP'li Gökçen Akpm'de Konuştu: CHP'yi Birinci Yapan Sebeplerden Biri, Gençlere Sadece Kota Değil, Gerçek Sorumluluk Tanınmış Olmasıydı - Son Dakika
CHP'li Gökçen Akpm'de Konuştu: CHP'yi Birinci Yapan Sebeplerden Biri, Gençlere Sadece Kota Değil, Gerçek Sorumluluk Tanınmış Olmasıydı

28.01.2026 21:00  Güncelleme: 09:08
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gençlerin siyasette temsilinin önemine vurgu yaptı. Son seçimlerde gençlere sağlanan gerçek sorumlulukların, CHP'nin birinci olmasında etkili olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) gençlerin siyasette temsiline ilişkin yaptığı konuşmada, "Son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'de birinci yapan sebeplerden biri, gençlere sadece kota değil, gerçek sorumluluk tanınmış olmasıydı" dedi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Kış Oturumunda gençlerin siyasette temsili hakkında hazırlanan rapor üzerine konuştu. Gökçen'in konuşması şu şekilde:

"Bu fırsatı gençlerin siyasete katılımıyla ilgili iyi bir örnekten bahsetmek için kullanmak istiyorum. CHP Gençlik Örgütünün son kurultayında, içinde benim de olduğum kırmızı yelekliler vardı. Kimdi bu kırmızı yelekliler? Bu kişilerin, yeleğinin bir tarafında şimdiki görevleri yazıyordu. Diğer tarafında ise eskiden gençlik örgütünde nerede görev yaptıkları. Mesela bir tarafında milletvekili, diğer tarafında gençlik örgütü başkanı. Mesela bir tarafında belediye başkanı, diğer tarafında yerel bir gençlik örgütü yöneticisi.

Değerli arkadaşlar, gençler bir temsile erişebilmek için çok mücadele etmişlerdi. Fakat bu kurultayda her zamankinden daha kalabalıktık. Çünkü son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'de birinci yapan sebeplerden biri, gençlere sadece kota değil, gerçek sorumluluk tanınmış olmasıydı.

Buradan bir arkadaşıma selam göndermek, birini de anmak istiyorum. O kırmızı yeleklilerden biri, bir tarafında gençlik kolları genel sekreteri yazıyordu, diğer tarafında Avcılar Belediye Başkanı. Kendisi Utku Caner Çaykara. Aylardır cezaevinde. Zeydan Karalar, Rıza Akpolat, Oya Tekin, Kadir Aydar ile beraber cezaevindeler. Tam da biz burada konuşurken hakim karşısındalar. Buradan kendilerine dayanışma duygularımı iletiyorum.

O kırmızı yeleklilerden bir diğeri, bir tarafında Manisa Gençlik Örgütü Başkanı yazıyordu, diğer tarafında Şehzadeler Belediye Başkanı. Gülşah Durbay'ı geçtiğimiz ay kolon kanserinden çok genç yaşta kaybettik. Canım arkadaşımı özlemle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Gökçe Gökçen, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.