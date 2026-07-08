Gökçeada'da FETÖ Şüphelilerine Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçeada'da FETÖ Şüphelilerine Operasyon

08.07.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı yurt dışı çıkış hazırlığında olan 6 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındayken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüphelinin, Gökçeada'dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olduğunu tespit etti.

Ekiplerce koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, şüphelilerle, yurt dışına çıkışı organize ettikleri değerlendirilen 3 zanlı, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden 4'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Organizatör oldukları değerlendirilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Göçmen Kaçakçılığı, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada'da FETÖ Şüphelilerine Operasyon - Son Dakika

Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2’nci gün Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2'nci gün
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
NATO sahasında FIFA kuralları Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme NATO sahasında FIFA kuralları! Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme
Hindistan’da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı Hindistan'da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı’nı ziyaret etti Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti
Trump için akılalmaz önlem Ankara’dan DNA’sını bile bırakmadan ayrılacak Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 12:50:48. #7.13#
SON DAKİKA: Gökçeada'da FETÖ Şüphelilerine Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.