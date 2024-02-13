Gökçeada'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gökçeada'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Gökçeada\'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise polisler tarafından gözaltına alındı.

13.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:11
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Kızılay Caddesi'nde seyir halinde olan B.A. idaresindeki 17 YG 171 plakalı otomobil, ara yoldan caddeye giriş yapan S.E'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.E. Gökçeada Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. S.E. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.A. ise polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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