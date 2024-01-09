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Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli - Son Dakika
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Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında da bazı seferler yapılamayacak. Ayrıca Çanakkale Boğazı'ndaki olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.

Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
09.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:50
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GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 ve 15.00 seferleri. Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 18.00 seferleri yapılamayacak.

BOĞAZ HATTI GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULDU

Ayrıca GESTAŞ firması, Çanakkale Boğazı'ndaki olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki- Gelibolu, Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli - Son Dakika
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