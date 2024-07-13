Gökçeada ve Bozcaada'ya gitmek isteyen tatilciler feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu

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Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine gitmek isteyen tatilciler, Kabatepe ve Geyikli'deki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Son yıllarda cazibe merkezi haline gelen Bozcaada ve Gökçeada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü de kapsayan 3 günlük tatilde de talep görüyor.

Tatilciler, her iki ilçeye sefer yapılan Kabatepe ve Geyikli'deki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, sıcak havaya rağmen araçlarından inerek çevrede dolaşmayı tercih etti, bazıları ise yanlarına aldıkları kamp sandalyeleriyle ağaç altında bekledi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 20.00'de, Gökçeada'dan 22.00'de, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 18.00 ve 23.55'te, Bozcaada'dan ise saat 19.00 ve 23.30'da ek sefer yapılacağını duyurdu.

Boğaz hattında ise seferlerin Çanakkale- Eceabat tarifeye uygun, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu saatsiz olarak devam ettiği bildirildi.