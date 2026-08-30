Melih Gökçek’ten hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama: "Veremeyeceğim hesabım yoktur"

(ANKARA) - Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" açıklamasını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gökçek, Başsavcılığın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Biraz önce medyaya intikal eden bilgilere göre Ankara Başsavcılığı, Murat Ağırel'in benim hakkımdaki iddialarıyla ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştır.

Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum."